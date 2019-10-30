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今日 16:50 港股直擊 重要通告

中石油第三季盈利大跌58%

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中石油(00857)宣布，截至9月底止第三季業績，股東應佔淨利潤88.3億元(人民幣‧下同)，按年下跌58.39%，每股收益0.048元。

期內，營業收入6181.43億元，按年增長1.82%。

今年首三季，股東應佔淨利潤372.53億元，按年下跌23.44%。營業收入1.81萬億元，按年增長5.08%。

首三季，生產原油6.83億桶，按年增長2.9%；生產可銷售天然氣2.89萬億立方英尺，按年增長8.7%；實現油氣當量產量11.65億桶，按年增長5.2%。

下載港交所通告原文

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