中石油(00857)宣布，截至9月底止第三季業績，股東應佔淨利潤88.3億元(人民幣‧下同)，按年下跌58.39%，每股收益0.048元。
期內，營業收入6181.43億元，按年增長1.82%。
今年首三季，股東應佔淨利潤372.53億元，按年下跌23.44%。營業收入1.81萬億元，按年增長5.08%。
首三季，生產原油6.83億桶，按年增長2.9%；生產可銷售天然氣2.89萬億立方英尺，按年增長8.7%；實現油氣當量產量11.65億桶，按年增長5.2%。
中石油(00857)宣布，截至9月底止第三季業績，股東應佔淨利潤88.3億元(人民幣‧下同)，按年下跌58.39%，每股收益0.048元。
期內，營業收入6181.43億元，按年增長1.82%。
今年首三季，股東應佔淨利潤372.53億元，按年下跌23.44%。營業收入1.81萬億元，按年增長5.08%。
首三季，生產原油6.83億桶，按年增長2.9%；生產可銷售天然氣2.89萬億立方英尺，按年增長8.7%；實現油氣當量產量11.65億桶，按年增長5.2%。
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