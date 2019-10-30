重要通告 港股直擊

鷹美(02368)預期，截至9月底止半年，錄得溢利將較去年同期大幅增加。該公司去年同期錄得股東應佔溢利1.01億元。

集團稱，預期溢利大幅增加主要因為銷售大幅增加，以及由於人民幣貶值而降低了成本。