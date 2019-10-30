今日 07:48
重要通告
港股直擊
拉夏貝爾(06116)公布，截至9月底止首三季虧損8.25億元(人民幣‧下同)，去年同期錄得盈利2.39億元；每股虧損1.51元。
期內，營業收入57.57億元，按年跌7.16%。
摩通：港銀未來兩年盈利恐腰斬
今日信報
李嘉誠直接資助食肆 每間6萬元
【信報月刊】政治風波遏港股 28500宜…
經濟衰退股市冇運行?
畢老林
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今日信報
京滬高鐵IPO 影子股料起動
伊馬仕
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今日信報
【私銀觀】協議難致貿易和平
吳安瀾(Alex Wolf)
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財富管理
Euro area and UK equities likely to rise further in Q4 2019
Cédric Spahr｜ EJ Insight
美寵物遙距診症初創籌逾億
StartupBeat
路透:中美下月或不會簽署首階段貿易協議
國際財經 ｜ 今日 00:19
郵儲銀行首9月盈利增16%
重要通告 ｜ 昨日 22:05
比亞迪第三季少賺89%
重要通告 ｜ 昨日 22:45
比亞迪電子首9月少賺43%
重要通告 ｜ 昨日 20:36
廣汽集團首9月少賺36%
重要通告 ｜ 昨日 20:34
白宮:下月習特會未確定具體日期
中國財經 ｜ 昨日 22:34
夜期向上 最新報26753 升27點
港股直擊 ｜ 昨日 20:22
金隅首9月盈利升近兩成
重要通告 ｜ 昨日 20:53
洛鉬首三季盈利挫七成
重要通告 ｜ 昨日 21:13
廣發証券首9月盈利增37%
重要通告 ｜ 昨日 20:24
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