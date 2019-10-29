澳博控股(00880)公布，截至9月底止，首三季股東應佔溢利24.17億元，按年增9.6%。經調整EBITDA為30.29億元，按年增5.2%。
期內，博彩淨收益247.79億元，按年減少1.6%。
首三季，旗艦新葡京娛樂場的博彩毛收益96.58億元，按年大減20.3%；經調整EBITDA為17.09億元，按年增加7.6%。
單計第三季，股東應佔溢利7.38億元，按年增加4.5%；經調整EBITDA為9.5億元，按年增加3.4%；博彩淨收益80.59億元，按年減少3.2%。
澳博控股(00880)公布，截至9月底止，首三季股東應佔溢利24.17億元，按年增9.6%。經調整EBITDA為30.29億元，按年增5.2%。
期內，博彩淨收益247.79億元，按年減少1.6%。
首三季，旗艦新葡京娛樂場的博彩毛收益96.58億元，按年大減20.3%；經調整EBITDA為17.09億元，按年增加7.6%。
單計第三季，股東應佔溢利7.38億元，按年增加4.5%；經調整EBITDA為9.5億元，按年增加3.4%；博彩淨收益80.59億元，按年減少3.2%。
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