熱門：

今日 09:13 重要通告 港股直擊

瀋陽公用斥逾3億購物業開發項目

瀋陽公用發展股份(00747)宣布，以3.21億元(人民幣．下同)收購三河京郊房地產開發之78%股權。

三河京郊房地產開發現時從事一項名為天子莊園之物業開發項目。此為一項大型住宅開發項目，涉及於三河市燕郊國家高新技術產業開發區內京哈路北側總面積約30.02萬平方米之多幅土地上進行開發。

該項目分為5期開發。於公告日期，第1期至第4期之開發已經完成，而第5期之開發則正在進行。該項目第5期待建物業總建築面積為2.82萬平方米，包括4座住宅大廈，共供應288個住宅單位及地庫189個停車位。

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads