重要通告 港股直擊

瀋陽公用發展股份(00747)宣布，以3.21億元(人民幣．下同)收購三河京郊房地產開發之78%股權。

三河京郊房地產開發現時從事一項名為天子莊園之物業開發項目。此為一項大型住宅開發項目，涉及於三河市燕郊國家高新技術產業開發區內京哈路北側總面積約30.02萬平方米之多幅土地上進行開發。

該項目分為5期開發。於公告日期，第1期至第4期之開發已經完成，而第5期之開發則正在進行。該項目第5期待建物業總建築面積為2.82萬平方米，包括4座住宅大廈，共供應288個住宅單位及地庫189個停車位。