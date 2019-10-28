重要通告 港股直擊

天韻國際控股(06836)公布，主席兼主要股東楊自遠今日於市場上，透過富為有限公司購入50萬股或約0.05%，總代價46萬元。

收購完成後，楊自遠於該公司的股權由約19.31%，增至約19.36%。