滙豐控股(00005)公布，第三季列賬基準除稅前利潤48.37億元(美元‧下同)，按年下跌18.32%，差過市場預期。當中，亞洲區仍然是滙控最大盈利來源，第三度稅前盈利按年增長4.31%至46.51億元。
其他地區方面，歐洲區虧損4.24億元，去年同期盈利6.34億元；中東及北非盈利3.05億元，按年跌5.28%；北美洲盈利2.99億元，減少35.97%；拉丁美洲盈利600萬元，大跌85%。
今年首三季，亞洲區稅前盈利144.31億元，按年增4.28%。
滙豐控股(00005)公布，第三季列賬基準除稅前利潤48.37億元(美元‧下同)，按年下跌18.32%，差過市場預期。當中，亞洲區仍然是滙控最大盈利來源，第三度稅前盈利按年增長4.31%至46.51億元。
其他地區方面，歐洲區虧損4.24億元，去年同期盈利6.34億元；中東及北非盈利3.05億元，按年跌5.28%；北美洲盈利2.99億元，減少35.97%；拉丁美洲盈利600萬元，大跌85%。
今年首三季，亞洲區稅前盈利144.31億元，按年增4.28%。
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