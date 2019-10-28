港股直擊 香港財經 國際財經 重要通告

滙豐控股(00005)公布，第三季列賬基準除稅前利潤48.37億元(美元‧下同)，按年下跌18.32%，差過市場預期，按季則跌21.91%。

滙控表示，收入環境較今年上半年更具挑戰性，收入增長前景轉弱的程度尤甚於年中時的預測。因此不再預期能於2020年達到有形股本回報超過11%的目標。

滙控稱，集團將採取調配行動，將資本調離回報偏低的業務，並因應所採取的行動調整成本基礎。如果收入環境持續惡化，可能導致今年第四季以至後續期間出現重大撥備，包括可能作出商譽減值及額外重組準備。整頓回報偏低的業務以及減少風險加權資產，可讓資本及資源轉投至增長較高和回報機會較大的市場。

滙控計劃維持股息，並將普通股權一級比率維持在14%以上。

滙控指出，第三季列賬基準除稅前利潤減少，反映收入下跌，主要由於環球資本市場業務的收益，因經濟持續不明朗導致客戶交易活動減少而下跌，部分跌幅被工商金融業務收入上升抵消。

若不計及重大項目的不利變動，以及不利的貨幣換算差額，經調整除稅前利潤53.48億元，按年減少12.21%，按季亦跌12.34%。第三季母公司普通股股東應佔利潤29.71億元，按年跌23.8%。

首三季列賬基準除稅前利潤172.44億元，按年增長3.67%，主要由於收入增長。經調整除稅前利潤178.64億元，按年增0.28%。

第三季，預期信貸損失及其他信貸減值準備變動8.83億元，按年增80.57%，主要來自零售銀行及財富管理業務的無抵押貸款，以及英國和香港工商金融業務的準備增加，並且包括一項反映香港經濟前景所作出的準備。

第三季列賬基準收入133.55億元，按年跌3.21%，因環球資本市場業務客戶交易活動減少。首三季，列賬基準收入427.27億元，按年增4%，反映零售銀行及財富管理業務和工商金融業務表現強勁。經調整營業支出的增長2.6%，經調整收入增長率與支出增長率之差為正2.2%。

集團行政總裁祈耀年表示，第三季經營環境挑戰重重，但部分業務，特別是在亞洲仍然表現良好，不過另有一些則不能接受，主要是歐洲大陸、英國非分隔運作銀行和美國的業務。由於收入增長前景轉弱，集團之前的計劃已不足以改善這些業務的表現。因此正加快整頓有關業務，並將資本轉投至增長較高和回報機會較大的市場。