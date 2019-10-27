今日 19:37
重要通告
港股直擊
浙江世寶(01057)宣布，截至9月底止首9月，虧損3478.95萬元(人民幣‧下同)，去年同期虧損539.5萬元。每股虧損0.0441元。
期內，營業總收入6.87億元，按年下跌22.49%。
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