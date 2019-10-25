重要通告 港股直擊

華邦金融(03638)公布，預期截至今年9月底止，中期將錄得虧損，去年同期盈利545.4萬元。

該公司指出，預期盈轉虧，主要是集團整體毛利率減少；及期內物業折舊費用增加及整體財務成本增加。