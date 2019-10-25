今日 21:33
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港股直擊
天津創業環保(01065)公布，截至今年9月底止，首9個月盈利3.88億元(人民幣．下同)，按年減少7.07%，每股盈利27分。
期內，營業收入19.41億元，增長12.15%。
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