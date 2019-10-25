重要通告 港股直擊

俄鋁(00486)公布，今年第三季鋁產量總計94.2萬噸，按季增加0.4%，其中西伯利亞冶煉廠佔鋁總產量的93%。鋁銷量為109.1萬噸，按季增加0.8%。

期內，該公司的附加值產品銷量增加至43萬噸，按季上升3.9%。平均鋁實現價格按季下跌3.8%，至每噸1896美元。

第三季的氧化鋁總產量按季輕微增加2.1%至195.7萬噸。公司俄羅斯營運佔氧化鋁總產量35%。鋁土礦產量按季下跌6.9%至394.8萬噸。霞石產量按季下跌11.1%至101.7萬噸。