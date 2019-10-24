今日 09:11
重要通告
港股直擊
禹洲地產(01628)公布，發行2024年到期5億美元的優先票據，年利率8.375%。
票據所得款項淨額估計約4.93億美元，擬將用於一年內到期的現有中長期境外債務再融資。
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