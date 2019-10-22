今日 12:40
重要通告
港股直擊
中國建築國際(03311)公布，今年首三季集團營業額405.62億元，按年增6.18%。
期內，經營溢利及應佔合營企業盈利合共約62.48億元，按年增7.49%；累計新簽合約額約815.8億元。
ESR強勢重來 基投撐場籌114億
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期指單日轉向現見頂跡象
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印尼初創拓物流界Airbnb 投資賽奪冠 冀明年攻港
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Wuzhen Summit: What we can tell from those attending and missing
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
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王良享
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財富管理
【國際早班車】特朗普對中美達首階段貿協感樂觀
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約翰遜促表決新脫歐協議 遭國會拒絕
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華潤置地折讓7%配股籌67億
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期指夜市收報26754 高水28點
香港財經 ｜ 今日 03:25
民主黨促SEC調查特朗普「混沌交易」
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巨企季績料佳 道指收市反覆升57點
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王毅:不能接受香港示威者用暴力
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華為上季游說支出破紀錄 逾1370萬
中國財經 ｜ 今日 10:23
開市焦點:貿談進展樂觀 港股料靠穩 留意潤地
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【EJFQ信析】貿戰損害美消費 港股似強非真強
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