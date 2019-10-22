熱門：

今日 09:02 重要通告 港股直擊

【新股追蹤】ESR重啟招股 集資114億

亞太區最大物流地產平台ESR(01821)宣布，以每股16.2元至17.4元，發售6.54億股，其中5.31%，即3470萬股作公開發售，集資最多113.74億元。

一手200股入場費3515.07元。今日起至周五招股，預計11月1日掛牌。

今年6月擱置上市後，ESR是次招股，設有發售量調整權，可額外發售15%或9805萬股舊股，額外集資17.06億元，令集資額增加至130.8億元，並另設15%超額配售權。

聯席保薦人為德意志銀行集團及中信里昂證券。

 

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads