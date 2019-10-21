中廣核新能源(01811)公布，今年首9個月，集團累計完成發電量1.01萬吉瓦時，按年增加0.9%。
其中，中國風電項目增加15%，太陽能項目增加91.6%，燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少2.9%，水電項目增加19.6%及南韓燃氣項目減少10.4%。
單計9月，集團發電量1000.2吉瓦時，按年減少6.7%。其中，中國風電項目增加25.9%，太陽能項目增加49.8%，燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少9.2%，水電項目減少18.6%及南韓燃氣項目減少16.6%。
中廣核新能源(01811)公布，今年首9個月，集團累計完成發電量1.01萬吉瓦時，按年增加0.9%。
其中，中國風電項目增加15%，太陽能項目增加91.6%，燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少2.9%，水電項目增加19.6%及南韓燃氣項目減少10.4%。
單計9月，集團發電量1000.2吉瓦時，按年減少6.7%。其中，中國風電項目增加25.9%，太陽能項目增加49.8%，燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少9.2%，水電項目減少18.6%及南韓燃氣項目減少16.6%。
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