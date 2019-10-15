重要通告 港股直擊

春立醫療(01858)公布，以6867萬元人民幣，成功投得河北省威縣一幅土地，面積33.33萬平方米，用作工業用途。

該公司稱，收購該土地，作為建設一座新研究及開發中心及擴充其主要業務所需的其他設施之用。