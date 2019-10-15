中國南方航空股份(01055)公布，9月客運運力投入按年上升11.28%，其中國內和國際分別升10.84%和13.63%，地區下跌16.71%。
期內，旅客周轉量按年上升10.79%，其中國內和國際分別升10.21%和13.57%，地區跌21.11%；客座率為81.73%，下跌0.36個百分點，其中國內、地區和國際分別減少0.47、3.86和 0.04個百分點。
貨運方面，9月貨運運力投入按年上升10.11%；貨郵周轉量升0.6%；貨郵載運率51.63%，下跌4.88個百分點。
中國南方航空股份(01055)公布，9月客運運力投入按年上升11.28%，其中國內和國際分別升10.84%和13.63%，地區下跌16.71%。
期內，旅客周轉量按年上升10.79%，其中國內和國際分別升10.21%和13.57%，地區跌21.11%；客座率為81.73%，下跌0.36個百分點，其中國內、地區和國際分別減少0.47、3.86和 0.04個百分點。
貨運方面，9月貨運運力投入按年上升10.11%；貨郵周轉量升0.6%；貨郵載運率51.63%，下跌4.88個百分點。
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