今日 16:58
重要通告
港股直擊
中廣核電力(01816)公布，首9個月旗下核電機組總發電量約1380.44億千瓦時，按年增長13.09%。
期內，總上網電量約1283.03億千瓦時，按年上升12.03%。
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