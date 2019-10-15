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今日 16:57 重要通告 港股直擊

莎莎第二季營業額跌21%

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莎莎國際(00178)公布，截至9月底止第二季，整體零售及批發業務營業額16.1億元，按年下跌20.8%。

其中，港澳市場零售銷售額按年減少24.1%，同店銷售則跌28.5%。跌幅受交易宗數下跌21.9%所影響，主要由於內地客的交易宗數跌37.7%，而本地客則跌1.7%。本地客及內地客的每宗交易平均金額則分別上升2.2%及3.3%，惟顧客組合的比例轉變，導致整體每宗交易平均金額下跌5.4%。

期內，香港市場整體銷售表現疲弱，主要是由於訪港人數下跌，內地的訪港遊客數字在經歷連續17個月的正增長後，於7月首次錄得按年跌幅，及後的跌勢更加嚴重。由於內地客的銷售佔比較高，因而拖累香港市場第二季的整體銷售額按年下跌35.2%。其中，內地客的交易宗數急劇下跌51.2%，而本地客則下跌3%。此外，部分店舖於第二季營業時間縮短，亦導致銷售下降。

港澳以外之市場方面，包括中國內地、新加坡、馬來西亞和電子商貿的零售及批發業務營業額，按年下跌2.2%。

莎莎指出，鑑於香港目前不明朗的經營環境，集團正積極採取不同的應變措施以應付各種挑戰。店舖租金為最大營運開支之一，亦是集團首要的減省成本目標，部分街舖的業主願意短期減租共度時艱。集團將會持續審視市場情況，根據每間店舖的銷售及盈利能力影響，爭取相應的租金減幅，並於有需要時縮減店舖面積或轉租附近成本較低的店舖，以維持店舖網絡的競爭力，保障店舖的盈利能力，並把保障員工生計放在大前題。

莎莎又稱，實施多項控制成本措施，優化工作流程，妥善管理人力資源，盡可能減省各項營運開支，審慎理財。集團推出更多折扣優惠促進銷售，積極改善存貨管理，雖然毛利率可能會受壓，但有助集團減低存貨成本、保留現金及管理整體的業務風險。

此外，莎莎將於10月底前正式推出微信小程序，讓顧客享受線上線下無縫購物體驗。

下載港交所通告原文

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