重要通告 港股直擊

天韻國際(06836)公布，主席兼控股股東楊自遠已於市場上透過富為有限公司，購入該公司合共50萬股，相當於全部已發行股本約0.05%，總代價約48萬元。

完成後，楊自遠於該公司的股權由約19.25%，增至約19.31%。