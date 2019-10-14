今日 23:24
重要通告
港股直擊
中國國航(00753)公布，董事會於上周六(12日)收到史樂山(John Robert Slosar)的辭呈。
史樂山擬於11月退任國泰航空(00293)董事會主席及董事職務，他將自下月6日起辭去該公司非執行董事的職務。
摩根看好中國 薦內房科技H股
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中美首階段協議 料習特11月簽署
期指短期目標睇26600至26800點
陳檬
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洗滌心靈 找回思想自由
新股女王
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社會動盪 網購成贏家
辛思維
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今日信報
港產職安平台AI做監工 實時視察地盤 遇事即通報
StartupBeat
What can we tell from China’s reviving sales of instant noodles?
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
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鍾秀霞
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財富管理
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金管局下調逆周期緩衝資本比率 放水3000億
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