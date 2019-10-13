今日 18:30
重要通告
港股直擊
興勝創建(00896)公布，以代價7.41億元，收購卓雄國際全部股份及股東貸款。
卓雄國際持有以「香港馨樂庭尚圜公寓酒店」之名，在香港蘇杭街29號經營服務式住宅及酒店業務。
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