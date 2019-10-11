重要通告 港股直擊

廣南(集團)(01203)預料，今年首三季股東應佔溢利按年下跌約55%。

該公司2018年度同期股東應佔溢利1.06億元，收入21.8億元。

廣南(集團)解釋，預期盈利減少，主要由於集團所持有的投資物業去年同期錄得的估值收益合共6419.3萬元，而期內有關物業價值保持平穩，沒有錄得投資物業估值收益。

此外，聯營公司黃龍食品工業的政府補助收入減少，導致該聯營公司期內虧損按年增加。而馬口鐵產品期內銷量下跌，但售價和單位毛利按年上升，導致馬口鐵業務扭虧為盈。