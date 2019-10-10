重要通告 港股直擊

友聯租賃(01563)公布，主席兼非執行董事宋建鵬已於昨日辭世。

該公司表示，宋建鵬辭世將不會對集團的營運狀況產生重大影響，董事會將盡力繼續經營業務，考慮其成員組成，並會盡快公告。