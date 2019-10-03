今日 20:52
重要通告
港股直擊
碧桂園(02007)公布，連同合營公司和聯營公司，9月權益合同銷售金額約515.8億元人民幣，按年增加40.39%。
期內，合同銷售建築面積約577萬平方米，按年增加48.98%。
8月零售暴瀉23% 空前未絕後
今日信報
歐美恐爆關稅戰 道指曾瀉598
【信報月刊】未來數十年 深圳難取代香港
10月港股的周期現象
呂梓毅
｜
今日信報
【信報月刊】邱達昌：有樓才有歸屬感！
Our city is dying and there’s little we can do
A Hongkonger｜ EJ Insight
美3D打印火箭後年升空 Relativity Space C輪籌11億
StartupBeat
【私銀觀】10月股市－唔識做vs唔想做
陸庭龍
｜
財富管理
港府擬引《緊急法》就《禁蒙面法》立法
時事脈搏 ｜ 今日 15:10
巴斯警告港經濟將嚴重下滑 大量資本外流
香港財經 ｜ 今日 12:18
港府傳研推宵禁令止暴制亂
時事脈搏 ｜ 今日 09:18
梁家傑:宵禁及反蒙面法難以執行
時事脈搏 ｜ 今日 10:46
貝萊德傳擬夥騰訊擴大中國業務
國際財經 ｜ 今日 09:36
中槍學生被控暴動襲警罪 下午提堂
時事脈搏 ｜ 今日 12:42
湯家驊:緊急法或宵禁令損香港國際形象
時事脈搏 ｜ 今日 11:18
旅發局宣布取消香港單車節及美酒佳餚巡禮
香港財經 ｜ 今日 15:44
許繹彬:投資者慎防「股災月」出現反向
即巿股評 ｜ 今日 14:10
港股突抽升150點後回順 物管股飆高
港股直擊 ｜ 今日 15:10
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞