重要通告 港股直擊

港大零售(01255)公布，旗下商贏醫院管理與同濟醫院，訂立戰略框架協議，將成立互聯網醫院。

同時，透過結合同濟醫院在醫療科技領域的專業知識及集團提供的資本優勢，持續發展互聯網醫院業務。

另外，商贏醫院管理已分別與國藥健康、上藥控股及北京好藥師訂立戰略合作協議，以就藥品配送與優化分發、線上線下處方電子商務、區域健康大數據、智慧健康城市、智慧醫療、智慧醫院解決方案等方面進行深度合作。

此外，亦與工行(01398)上海分行訂立戰略合作協議，將合作組成戰略聯盟以發展多項金融服務，為期5年。