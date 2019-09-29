今日 22:10
重要通告
港股直擊
冠軍科技集團(00092)宣布，截至6月底止年度業績，股東應佔虧損7217.7萬元，上年同期虧損38.12億元，每股虧損0.11元，不派息。
期內，收益3.86億元，按年增長1.7倍。
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食物過敏
何學工醫生
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信析
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辛思維
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莊勁怡醫生｜ 信健康
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The rise and fall of Thomas Cook
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
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