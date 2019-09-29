重要通告 港股直擊

中遠海能(01138)表示，公司的直接全資附屬大連油運已被美國財政部外國資產管理辦公室(OFAC)列入特別指認國民名單。公司正全面梳理各項業務，評估相關影響，做好各項應對工作。

中遠海能稱，公司一直以來致力於做具有國際競爭力、品牌影響力的全球能源運輸卓越領航者，致力成為全程能源運輸方案解決者，為客戶提供優質服務。在發展過程中，無論外部經營環境發生何種變化，公司將一如既往堅持依法合規經營，竭力維護其股東及投資者的利益。

中遠海能周一復牌。