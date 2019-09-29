今日 18:22
重要通告
港股直擊
諾發集團(01360)公布，截至6月底止，全年股東應佔溢利1.08億元，按年上升18.53%，每股盈利7.39仙，派末期息5仙。
期內，收益5.76億元，按年增長1.27倍。
政府急推48項再培訓抗失業潮
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啟德地撻訂 政府難追高銀差價
食物過敏
何學工醫生
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信析
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理想制度不存在 黑白貓論未過時
辛思維
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壓力爆煲痛症長期不癒
莊勁怡醫生｜ 信健康
美國CEO劈炮潮
StartupBeat
The rise and fall of Thomas Cook
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
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Tesla上海工廠傳下月14日全面投產
中國財經 ｜ 今日 10:45
【一問三答】錦欣生殖未買，前景如何？
即巿股評 ｜ 今日 08:00
網民發起遊行 崇光世貿暫停營業
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黃埔花園三房向東1260萬承接
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陳茂波:不排除今年出現財赤
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汪洋:港首要任務止暴制亂 支持林鄭依法施政
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富豪花園三房河景2.35萬租出
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約翰遜被指涉嫌公職人員行為失當
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