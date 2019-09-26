今日 17:13
重要通告
港股直擊
英皇文化產業(00491)公布，截至6月底止，全年虧損1.26億元，每股虧損4仙，不派末期息；去年同期虧損1.54億元。
期內，收入1.46億元，按年升59.81%。
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美眾院受理《港人權法案》 中方促尊重主權
扮笑臉就會變快樂？
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畢老林
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陸文
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Will Carrie Lam stay in HK or go to Beijing on October 1st?
Yu Kam-yin｜ EJ Insight
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梁振輝
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美國制裁6中國企業涉從伊轉運石油
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