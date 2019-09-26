今日 09:28
重要通告
港股直擊
ASM太平洋(00522)宣布，李偉光決定於在2020年5月舉行的下屆股東周年大會結束後，退任行政總裁職務。
集團指出，現任首席財務總監及執行董事黃梓達將接替出任行政總裁。
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