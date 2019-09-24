熱門：

今日 22:07 重要通告 港股直擊

中金公司擬夥騰訊組合資技術公司

中金公司(03908)公布，與騰訊(00700)附屬同意於中國成立一家合資技術公司，註冊資本擬為5億元人民幣；其中，該公司持股51%，騰訊附屬持股49%。

該合資技術公司擬通過提供技術平台開發及數字化運營支持，助力該公司財富管理和零售經紀等業務提供更加便利化、智能化、差異化的財富管理解決方案，提升投顧服務效率，優化精準營銷，強化合規風控，以數字化和金融科技能力推動該公司財富管理業務加快轉型及實現規模化發展。

同時，未來在可行情況下，合資技術公司可向其他金融機構開放服務。

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。