重要通告 港股直擊

松齡護老(01989)公布，目前公眾持股量約為22.79%，低於上市規則規定的最低25%。

該公司稱，鑑於過去3個月香港的市況欠佳及經濟環境疲軟，需更多時間考慮及採取適當步驟，以恢復公眾持股量。