今日 12:23
重要通告
港股直擊
新世界百貨中國(00825)公布，截至6月底止全年業績，股東應佔溢利3266.3萬元，按年飆升1.96倍。每股盈利0.02元，不派末期息。
期內，收益35.19億元，按年下跌7.91%。
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