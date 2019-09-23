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港股直擊
滙豐控股(00005)上周五(20日)於倫敦證券交易所回購252萬股，作價介乎每股6.096英鎊至6.167英鎊。
按每股加權平均價6.1364萬鎊計算，涉資約1546.39萬英鎊(約1.51億港元)。
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