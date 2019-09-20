重要通告 港股直擊

中梁控股(02772)公布，擬發行3億美元2021年到期的11.5厘優先票據。

票據所得款項淨額將用以再融資在岸債務，亦可能會因應市場條件調整計劃，並因而重新分配所得款項淨額的用途。