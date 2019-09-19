重要通告 港股直擊

研究機構J Capital Research早前發表沽空報告，狙擊百濟神州(06160)，指控該公司偽造銷售額，估計真正數字比百濟神州報告少57%。

百濟神州首席財務官兼首席戰略官梁恒近日在電話會議中表示，沽空報告中包括非常多錯誤的言論、失實的訊息及胡亂的猜測，包括一些很基本的事實，比如錯誤的管理層股票銷售數據，以及錯誤地計算該公司研發大樓的平米數，質疑沽空機構只是運用他們的想像力，捏造出這些毫無根據的指摘。

他續稱，沽空報告推測百濟神州(廣州)醫藥賬面的非流動資產中的2500萬美元，是用於回購新基的庫存。事實上，這是為支付合作製造商勃林格殷格翰對其為百濟神州所用的生產能力的擴容，這是行業的一個常見做法。

梁恒指出，沽空報告聲稱該公司管理層已經從公司2016年IPO後，售出超過3.22億美元的股票，但這個數據應該是比實際高出一倍，因為他們重複計算計劃售賣股票額和實際售賣股票額。實際上，管理層已出售的股票較沽空報告所聲稱的一半為少。

沽空報告還質疑該公司所披露的研發成本，聲稱其內控很差，因為並沒有按項目分攤研發費用。 不過，按項目分攤在行業並不是典型的做法，其實該公司有披露外部開支，是按研發專案來分攤。作為一家在納斯達克和香港上市的公司，他稱，財務控制接受嚴格的監督。