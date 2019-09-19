今日 22:02
重要通告
港股直擊
澳洲成峰高教(01752)公布，截至6月底止，全年盈利413.9萬元(澳元‧下同)，按年增長1.67倍，每股盈利0.161仙，派末期息0.4港仙。
期內，收益2602萬元，按年升9.22%。
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