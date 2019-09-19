重要通告 港股直擊

中遠海控(01919)宣布，非全資附屬公司中遠海運港口(01199)以總額10.64億元(人民幣．下同)(約11.78億港元)，向關連方上港集團轉讓3個港口資產權益。

是次交易料將獲得淨利潤約7600萬美元(約5.95億港元)。

另外，中遠海運港口亦有意出售其於太倉碼頭及江蘇石化碼頭的全部間接權益，目前未就該等出售事項訂立任何協議。

中遠海運港口旨在改善資產質素，優化國內碼頭組合並提升其營運效率。出售多個吞吐量及盈利貢獻相對較小之港口資產的權益，將有助進一步精簡碼頭組合及提高盈利能力。