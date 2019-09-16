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今日 09:11 重要通告 港股直擊

亞洲果業被取消上市地位 要求提供理由

亞洲果業(00073)宣布，收到聯交所發出的函件，指出公司的股份於聯交所買賣自2016年9月29日起暫停，直至今年7月31日止仍未能恢復買賣。聯交所上市委員會決定取消該公司的上市地位。股份最後一天上市日期為本月27日，而股份於聯交所的上市地位將於9月30日起取消。

亞洲果業將向上市委員會提交書面要求，要求就上市委員會的決定提供書面理由。公司正考慮上市委員會的決定，並將繼續就此向其專業顧問尋求合適意見。在收到書面理由後，或考慮提交對上市委員會決定的覆核要求。

下載港交所通告原文

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