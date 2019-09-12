重要通告 港股直擊

第一太平(00142)公布，菲律賓聯號公司Metro Pacific Investments，擬分拆從事醫院業務的MPHHI獨立上市。

MPHHI在菲律賓營運醫療網絡，於醫院、診所、癌症中心、護理學院及中央臨床實驗室中擁有權益。

MPHHI擬要約發售最多4.17億股普通股，預期會籌集59.5億菲律賓披索(約8.93億港元)。

其中，約67%將會用於新增醫院、癌症中心、診所及新的醫療護理業務，約24%將會用作MPHHI現有醫院之額外投資，而其餘8%則預期用作一般企業用途。