今日 19:17
重要通告
港股直擊
據聯交所權益披露資料顯示，新創建(00659)旗下Fortland Ventures，在9月9日以每股平均6.5元，在場外出售首都機場(00694)約1.202億股，套現約7.81億元。
交易完成後，Fortland Ventures持股由6.39%降至0。
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