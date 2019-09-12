港股直擊 重要通告

新鴻基地產(00016)公布，截至6月底止全年，股東應佔溢利449.12億元，按年減少10.09%，每股盈利15.5元。

撇除投資物業公平值變動影響，全年基礎溢利323.98億元，按年上升6.58%，每股基礎盈利11.18元。期內，收入853.02億元，按年跌0.4%。

新地派發末期息3.7元，連同中期息1.25元，全年派4.95元，按年增6.5%。

連同合作項目的收入，集團全年物業銷售收入413.13億元；來自物業銷售溢利186.97億元，按年上升14.98%。按所佔權益計算，集團年內錄得合約銷售額約650億元。

連同合作項目租金收入計算，新地總租金收入按年上升6%至250.77億元；淨租金收入按年上升6%至196.78億元。新地表示，租金收入增長是由於香港和內地續租租金上升，以及在內地的新收租物業帶來的收益。然而，自今年6月起，主要由於接連發生的社會事件，令香港的整體經營環境顯著惡化。

年內，新地繼續以不同途徑補充土地儲備，為其香港土地儲備增添7個新項目。按所佔權益計算，新增的總樓面面積合共310萬平方呎。截至6月底，新地在香港的土地儲備，按所佔總樓面面積計算，約為5800萬平方呎，其中2510萬平方呎是發展中物業，將用作住宅、寫字樓和零售等不同用途。

新地表示，香港正面對前所未有的挑戰，令集團在未來數年的業績表現多會不確定。