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今日 10:07 重要通告 港股直擊

越秀地產89億人幣購母企兩地鐵上蓋項目

越秀地產(00123)宣布，向母公司廣州越秀集團行使期權權利，收購蘿崗和陳頭崗兩項新地鐵房地產項目51%權益，代價分別約48.8億元(人民幣‧下同)和40.3億元，合計89.1億元。

兩家目標公司分別持有位於廣州市黃埔區及番禺區地鐵上蓋物業。

位於黃埔區的物業可發展成由住宅樓宇及教育設施組成的多用途綜合體，總建築面積為93.6萬方米，項目位於黃埔區蘿崗核心地段，鄰近廣州地鐵6號線香雪站。番禺區項目性質為純住宅用地，總建築面積約87.7萬方米，屬廣州地鐵22號線陳頭崗站上蓋物業。

下載港交所通告原文

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