熱門：

今日 17:44 重要通告 港股直擊

黃月良辭瑞安建業行政總裁

瑞安建業(00983)公布，黃月良因投放更多時間於其個人事務，退任執行董事、行政總裁兼財務總裁的職務。同時，亦將不再擔任董事會下設的財務委員會、投資委員會，以及執行委員會的成員及主席。

另外，李進港獲委任為執行董事及新行政總裁，並已獲委任為上述委員會的成員及主席。

該公司又稱，黃月良退任財務總裁一職後，財務部董事林國江將負責管理公司及其附屬公司所有財務事宜。

另外，黃月良將擔任公司的高級顧問，直至明年1月1日退休。

上述變動自10月1日起生效。

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。