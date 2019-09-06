今日 19:53
重要通告
港股直擊
新意網(01686)公布，截至6月底止，全年盈利8.65億元，按年增長11.44%，每股盈利21.39仙，派末期息16.5仙。
期內，收入16.25億元，按年升19.07%。
期指電腦死機停市 今日重開
今日信報
林鄭：撤修例唯一目的 為對話奠基
【信報月刊】「土木相會」禍港 反送中20…
政治市難玩 技術分析走短線
陸文
｜
今日信報
【信報月刊】社會紛亂引爆壓力 青年禪修救…
智慧燈柱全城關注
StartupBeat
人到中年的眼睛變化
陳文彬博士｜ 信健康
IPO candidate Home Credit is big in China small loan market
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
人行宣布降準 放水9000億
中國財經 ｜ 今日 17:31
惠譽調低港評級 憂再爆社會動盪
香港財經 ｜ 今日 13:01
【盤房來料】美國議息前港股難再突破
即巿股評 ｜ 今日 13:07
惠譽下調港評級至AA 展望負面
香港財經 ｜ 今日 12:16
iPhone XR登全球上半年最暢銷智能手機
國際財經 ｜ 今日 10:02
華為擬公開源代碼 日本:不作應對
中國財經 ｜ 今日 12:24
【輪證贏家】就嚟補完裂口
即巿股評 ｜ 今日 10:59
港鐵:8.31太子站片段 按程序指引保留
時事脈搏 ｜ 今日 12:27
李小加:系統軟件出問題 不涉人為錯誤或破壞
香港財經 ｜ 今日 10:33
周永新:特首對話平台限同路人 難化解仇恨
時事脈搏 ｜ 今日 11:48
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞