今日 17:15
重要通告
港股直擊
中國恒大(03333)公布，8月合約銷售金額約478.2億元(人民幣‧下同)，按月增長約18.2%，按年增長約18.8%。
期內，合約銷售面積約449.3萬平方米，合約銷售均價為每平方米1.06萬元。
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