港股直擊 重要通告

工商銀行(01398)公布，截至6月底止半年，股東應佔溢利1679.31億元(人民幣‧下同)，按年增長4.67%，每股基本盈利0.47元；不派中期息。

期內，集團錄得營業收入3942.03億元，按年多9.11%。其中，利息淨收入2993.01億元，上升7.81%；手續費及佣金淨收入885.01億元，增加11.66%。年化加權平均權益回報率(ROE)14.41%。

上半年，工行淨利息差和淨利息收益率分別為2.13%和2.29%，按年分別下降3個及1個基點。期內資產減值損失991.8億元，按年增長18.84%。

在6月底，不良貸款2400.86億元，較去年底增加2.13%；不良貸款率1.48%，較去年底跌0.04個百分點。核心一級資本充足率12.74%，較去年底跌0.24個百分點；一級資本充足率13.19%，跌0.26個百分點；資本充足率15.75%，升0.36個百分點。

工行在公告中稱，今年上半年，面對複雜多變的經濟金融環境，該行立足支持實體經濟和滿足消費者金融需求，效益質量雙穩格局穩固提升，風險防控能力和管理基礎進一步夯實。

該行又稱，下半年銀行業面臨的經濟形勢依然複雜。一方面世界經濟環境總體趨緊，全球動盪源和風險點增加，經濟運行的不確定性因素較多。另一方面，中國經濟穩健運行，簡政放權、減稅降費、定向寬鬆等宏觀調控政策紅利釋放，為銀行業創造了健康高效的經營環境。