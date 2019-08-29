中國石油(00857)公布，截至6月底止中期純利284.23億元(人民幣‧下同)，按年增長3.58%。每股盈利0.155元，派中期息0.06988元，並派中期特別息0.00777元，合共0.07765元。
期內，營業收入1.2萬億元，按年升6.84%，主要是受原油、天然氣銷售量增長和原油、天然氣、成品油等價格變化綜合影響。
各板塊業務表現方面，勘探與生產營業收入3263.39億元，按年增長9.7%，主要由於原油、天然氣等油氣產品量價齊增。平均實現原油價格每桶62.85美元，按年跌4.5%，剔除滙率影響，平均實現原油價格按年升1.6%。經營利潤536.28億元，按年增長79.4%。
中石油今年上半年，國內業務實現原油產量3.7億桶，按年升1.6%；可銷售天然氣產量1.83萬億立方英尺，按年增長10.7%；油氣當量產量6.74億桶，按年升5.5%。
煉油與化工業務，上半年營業收入4404.51億元，按年增長3.3%，主要受汽油、柴油、煤油等煉化產品銷量、價格變化及公司推進內部價格市場化等綜合影響。經營利潤49.67億元，按年減少79.88%。
銷售業務營業收入1.02萬億元，按年增長10.2%，主要由於成品油國際貿易銷量增加和價格上升。經營利潤18.97億元，按年減少57.7%。
天然氣與管道營業收入1961.63億元，按年增13.2%，主要由於國內天然氣銷售實現量價齊增。經營利潤183.02億元，按年增長13.6%。